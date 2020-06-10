المشدد 7 سنوات لعامل شرع في هتك عرض طفلة بجنوب سيناء

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم (1540 ) لسنة 2019 جنايات قسم راس سدر، والمقيدة برقم (380 ) لسنة 2019 كلي جنوب سيناء، بالسجن المشدد 7 سنوات، لعامل شرع في هتك عرض طفلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق وحضور محمد عبدالله وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.

وتعود وقائع القضية لشهر يونيو 2019 عندما قام عبد العزيز محفوظ عبد العليم، ، بتحرير محضر بدائرة قسم شرطة رأس سد، يتهم فيه المدعو طلال عبد القادر سليم إبراهيم 50 عامًا، مقيم بمحافظة الشرقية و يعمل كهربائي بمحاولة هتك عرض ابنته ياسمين والتي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا.

وأوضح في المحضر أن المدعو طلال عبد القادر سليم إبراهيم، حاول هتك عرض ابنته، بتحسس أماكن في جسمها خلال سيرها في أحد الشوارع ، خلال عمله بتوصيل شبكة الكهرباء بأحد الوحدات السكنية، مستغلًا عد مرور أحد بالشارع، مما جعل الطفلة تصرخ بصوت عالي وتجرى مسرعة نحو المنزل، وخرج والد الطفلة عندما سمع صوت صريخ ابنته متجهًا نحوها، وأمسك بالجاني، وإصطحبه إلى قسم الشرطة.

وصدر الحكم بناءً على أن المتهم ارتكب جناية بالمادة (269) من قانون العقوبات، والمادة رقم ( 116 ) من القانون رقم (12) لسنة 1966، والمضافة بالقانون رقم (126 ) لسنة 2008 بشأن إصدار الطفل.