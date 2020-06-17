لهذا السبب دافعت نانسي عجرم عن فريقها عبر "تويتر"

طلبت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، من متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي عدم الإساءة لفريق العمل الخاص بها، معتبرة أن الإساءة لأي فرد من فريق عملها يعتبر إساءة لها.

وكتبت "نانسي" تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "‏صباح الخير لكل الفانز محبتكن بقلبي كبيرة، ووجودكن حدي دايمًا بفرحني ‏عم شوف تعليقات سلبية من البعض بحق أشخاص من فريق عملي وهيدا عم يزعلني، ولو سمحتوا أي إساءة لأي شخص من فريق عملي رح اعتبرها إساءة إلي شخصيًا، ‏هول الأشخاص هني أصدقائي، أنا اخترتن وبحبن وما بقبل أي إساءة بحقن".

وعلمت "الوطن" أن السبب الرئيسي وراء تلك التغريدة هو المشادة القوية التى حدثت بين إيلي أبو نجم مدير المكتب الإعلامي لنانسي عجرم مع الفنانة نوال الكويتية، والتى تبادل فيها الاثنين الاتهامات، خاصة إيلي الذي اتهمها بالإساءة للدين المسيحي، وهو الأمر الذى نفته نوال، وقام جمهورها بالرد عليه بقسوة، وهو ما أغضب نانسي عجرم ودفعها للتدخل.