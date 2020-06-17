وهدان يوضح خطورة حقن بلازما المتعافين في أجساد المصابين بكورونا

قال الدكتور عمرو وهدان استشاري الرعاية المركزة والحالات الحرجة، إن العلاج ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا هو عبارة عن شخص مريض تم شفاؤه من المرض وبدأ جسمه في تكوين أجسام مضادة، وهي جزء من مشتقات الدم، وآمنة بنسبة 100٪ على المتبرع.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة عبر زووم، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية DMC، أن المتبرع يذهب لأحد مراكز التبرع بالدم سواء في وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية ويتم وضعه على ماكينة لكي يتم فصل البلازما، ومدة التبرع حوالي ساعة وتكون آمنة تماماً ويكون مرتديا الكمامة ويتبرع بعد معافاته بـ 14 يوما.

وتابع أن هذه الماكينة تبدأ في فصل البلازما عن الدم ويتكون كيس من حوالي 350 مللي متواجد فيه البلازما والأجسام المضادة، ويتم حقنة للحالات الحرجة الموضوعة في العناية المركزة والتي تعاني من التهاب رئوي حاد.

وعن خطورة حقنها في المستقبل للبلازما، فالخطورة عليه مثلها مثل أي جزء من مشتقات الدم من الممكن أن يصاب بالحساسية، التهابات، ارتفاع في درجة الحرارة، ولكن أثناء تواجدهم في العناية المركزة يتم متابعتهم كل ثانية من خلال النبض وقياس درجة الحرارة وتكون الحالة تحت الملاحظة.