"مصر للطيران" تعلن 40 إجراء للوقاية من فيروس كورونا

نشرت الشركة الوطنية مصرللطيران عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني egyptair.com فيديو توضيحي ومادة إرشادية للعملاء، تتضمن كل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة بالتعاون مع كل الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة.

وتشكل المطارات في مصر والعاملين بها إضافة إلى الطواقم الجوية، الخط الأول لمنظومة الطيران المدني، لذا ستخضع كل المرافق المرتبطة بهذه المنظومة والقوى البشرية العاملة بها إلى العديد من الإجراءات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية.