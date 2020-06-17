تحسن حالة مدير أعمال تامر عاشور: عشت أيام مع كورونا ربنا ما يكتبها على حد

أعلن أيمن نابليون، مدير أعمال الفنان تامر عاشور، تحسن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتحدث "نابليون" قبل أيام، عن صعوبات شديدة مر بها مؤخرا، قبل أن يعلن منذ قليل، تحسن حالته الصحية، قائلا عبر صفحته على فيس بوك: "الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل نعم ربنا عليا.. الحمد لله على نعمة الناس الطيبة الغالية اللي بتحبني وكانت بتدعيلي وجنبي، وكلامهم ودعواتهم ليا كانت جانب إيجابي في حالتي الفترة اللي فاتت، شفت كام يوم صعبين أوي، ربنا ما يكتبهم على حد".

أضاف: "ألف شكر لكل شخص كتبلي كلمة أو اتصل بيا.. ربنا يحفظكم جميعا ويبعد عنكم كل شر.. الحمد لله على كل شيء.. الصحه نعمة.. أشكرك يا رب دائما وأبدا، شكرا للناس الطيبة إخواتي وأصدقائي وحبايبي وأساتذتي وكل من كان جنبي في محنتي.. عديت مرحلة كانت صعبة جدا جدا جسديا.. الحمد لله اتحسنت وبقيت واعي أكتر من الأول، وقادر أقف على رجلي وأقوم من السرير وأركز.. إن شاء الله باقي أسبوع تاني من مرحلة العلاج.. ربنا يكمل شفائي على خير.. بعتذر لكل اللي اتصل بيا وما رديتش، كنت تعبان ومش واعي كويس.. الحمد لله على كل شيء.. إن شاء الله خير".