مدير أعمال تامر عاشور يتعرض لاشتباه "كورونا" ويخضع للحجر المنزلي

نشر أيمن نابليون مدير أعمال الفنان تامر عاشور، ومدير أعمال شيرين عبدالوهاب السابق عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، تعرضه لاشتباه بمرض "كورونا" .

وكتب نابليون: "الحمد لله على كل شيء.. بقالي 3 أيام تعبان جدا.. أعراض متوسطة، سخونية (درجة الحرارة وصلت النهاردة 39) بتنزل وتطلع في حدود نص درجة (نار بجد في راسي) وابتدي نظري أحس بضعف + قيء + إسهال + تكسير في الجسم عموما".

وأضاف: "اتواصلت مع وزارة الصحة النهارده الصبح، تم توجيهي إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي.. بعد عمل التحاليل والإشاعات.. قررت الدكتورة حجر منزلي لمدة 14 يوم مع صرف الأدوية والمتابعة، وفي حالة حدوث أي مضاعفات في الجهاز التنفسي يتم التوجه للمستشفى فورا لعمل أشعة مقطعية على الصدر" .

وتابع: "الحمد لله على كل شيء، إن شاء الله محنة وهتعدي عليا على خير، ربنا يستر وماتحصلش مضاعفات، ادعوا لي يا رب ما تشوفوا وجع ولا شر".