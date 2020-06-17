البرغوثي: أتعجب من امتلاك أحمد مكي القدرة للاجتراء على الله والتاريخ

علق الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير الأهرام، على المداخلة الهاتفية التي أجراها وزير عدل حكومة الإخوان أحمد مكي، مع قناة الجزيرة القطرية، وتعمّد خلالها التدليس بشأن الأحداث التي شهدتها فترة حكم المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية.

وأبدى "البرغوثي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، استغرابه من ظهور وزير عدل الإخوان أحمد مكي، مشيرًا إلى أن هذا هو الظهور الثاني له، لافتًا إلى أن "مكي" كان يشغل وزير العدل في حكومة هشام قنديل، في عهد محمد مرسي.

واعتبر "البرغوثي" أن ظهور "مكي" ليس مفاجئًا بالنسبة له، لكن المفاجأة هي أنه ما زال يملك هذه الجراءة والاجتراء على الله وعلى التاريخ وعلى الماضي القريب وعلى الذاكرة التي ما زالت عفية وتستطيع أن تستدعي الأحداث بسهولة.

وأشار مدير تحرير "الأهرام"، إلى أنه كان يتصور أن "مكي" سيكون أكثر ذكاء من ذلك، وأنه لن يلجأ للتلفيق والتدليس بهذه السرعة.