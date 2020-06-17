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محمود مسلم

عبدالعال لوزيرة التخطيط: أنا كنت ساكن جنب مدرستك في مصر الجديدة

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ولاء نعمة الله
06:14 م | الأربعاء 17 يونيو 2020
جلسة مجلس النواب

جلسة مجلس النواب

شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن للاستماع إلى رد الحكومة ممثلة في وزيرى المالية والتخطيط، على ملاحظات أعضاء البرلمان بشأن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020_2021، مداعبة من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ما أثاره رئيس مجلس النواب بأن بعض الوزراء لايعرفون شيئا عن الفلاحين، قائلا: "أنا فلاح".

وعقب عبدالعال: لا السيدة وزيرة التخطيط مدرستها كانت في مصر الجديدة، وأنا كنت ساكن بجوار هذة المدرسة".

وعاود قائلا موجها كلامه للوزيرة: "زجاجة الكحول اللي قدامك دي من إنتاج الفلاح".