حميدتي يصل إلى أديس أبابا

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم ، لمناقشة القضايا الثنائية مع المسؤولين الحكوميين في إثيوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، أن نائب رئيس الوزراء ديميك ميكونين ووزير الخارجية جيدو أندارجاشيو وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، كانوا في استقبال المسؤول السوداني والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار أديس أبابا.

السودان وبيلاروسيا يتفقان على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري

وفي سياق آخر، اتفق السودان وبيلاروسيا، على التوسع في مجالات التعاون المشترك بين البلدين عبر وضع أسس لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في مشاريع الطاقة والتعدين والصناعات المرتبطة بهما وفق مواقيت محددة.

وذكرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان، اليوم، أن وزير الطاقة والتعدين السوداني، المهندس عادل إبراهيم ووزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة البيلاروسي، أندري خودك ترأسا اجتماع اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرس.

واتفق الطرفان، على خطة لإنفاذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وسبل ترقية التعاون الاقتصادي، وشملت الاتفاقيات مجالات رئيسة هى تصنيع وتركيب الآليات وبناء صوامع وقيام مشاريع زراعية وإنتاج الألبان والشتلات والخضروات، باستخدام أحدث التقانات البيلاروسية، والتعدين ومشاريع الكهرباء والطاقات المتجددة بالاشتراك مع الشركات السودانية.

وأكد الوزير البيلاروسي، رغبة بلاده في تطوير التعاون الاقتصادي مع السودان، خاصة وأنه يتمتع بموارد وموقع جغرافي مميز يمكن أن يكون سوقا لأفريقيا.

معدل التضخم في السودان يسجل ارتفاعًا قياسيًا

وعلى الصعيد الداخلي، سجل معدل التضخم في السودان ارتفاع بلغ 114,23% في مايو الماضي، مقارنة بـ98.81% في شهر أبريل، بزيادة قدرها 15.42%.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، خاصة أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت واللبن والجبن والبيض والبقوليات والسكر، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن، وتكاليف صيانة المسكن، وأيضا ارتفاع أسعار النقل.

وسجل التضخم في مناطق الحضر، 96.93% لشهر مايو الماضي بينما كان 86.71% في أبريل، فيما سجل في مناطق الريف 127.38% لشهر مايو، بينما كان 107.82% في أبريل.