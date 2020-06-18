بالفيديو: رولز رويس تعرض مجسم صغير لـSUV الفاخرة "كولينان"

تعد سيارة "كولينان"، أول سيارة SUV تحمل العلامة التجارية "رولز رويس" البريطانية الرائدة في عالم صناعة السيارات الفاخرة، التي حققت خلال العام الماضي، مبيعات قياسية للشركة، وتعتمد على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة، سعة 6.75 لتر، وبقوة 571 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 850 نيوتن متر، مع نظام الدفع الرباعي.

ونشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية، أليكس هيرشي، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب) تظهر من خلاله بجوارمجسم مصغر للـSUV "رولز رويس كولينان" الفاخرة، قياس 1:8 مقارنة بالموديل الأصلي.

وظهرت أليكس خلال الفيديو بجوار المجسم المصغر والنسخة الأصلية من السيارة الفاخرة، واوضحت أن المجسم نقل كل تفاصيل السيارة الأصلية بدقة مدهشة بفضل استخدام 1000 مكون، كما يستغرق صنع المجسم الواحد 450 ساعة، أي أكثر من نصف وقت صنع كولينان كاملة الحجم.

ويتم طلاء هذه المجسمات باليد بنفس ألوان كولينان الأصلية، مع إمكانية اختيار 40,000 طبقة لونية مختلفة أو طلب طبقة مختلفة تماماً حسب الرغبة.

وأشارت إلى أن المجسم يحتوي على نسخة مصغرة دقيقة لمحرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.75 لتر، مع إمكانية التحكم في المصابيح الخارجية للمجسم عبر ريموت كونترول.