"نايل" سينما تحتفل بمرور 100 عام على ميلاد فريد شوقي حتى نهاية 2020

صرح أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة، بأن قناة "نايل سينما" برئاسة السيناريست سيد فؤاد الجناري، قررت استمرار الاحتفال بمئوية ميلاد الفنان فريد شوقي، حتى نهاية 2020، من خلال برامج القناة المختلفة، بالإضافة إلى الأفلام التسجيلية القصيرة عن "الملكط.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من إعداد 4 أفلام وثائقية قصيرة عن أهم أفلامه في فتره الستينيات والثمانينيات، وجاري التحضير لمجموعة أخرى من الأفلام تتناول فترة الخمسينيات والسبعينات والتسعينات، والأفلام الأربعة التي جرى إنجازها من إعداد مني عمري، وإخراج إيمان الشرقاوي.

وأشار إلى أنه جرى إعداد حلقة خاصة من برنامج "سينما أخرى"، عن سينما فريد شوقي، وتضمنت الحلقة إعادة قراءة لفيلميه "كلمة شرف" و"الليلة الموعودة".