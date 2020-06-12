عبير فريد شوقي بعد إصابتها بكورونا: عاملوني وحش في الصيدلية واعتذروا لي

قالت عبير فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، إنها وبعد إصابتها بفيروس كورنا المستجد تعاني من بطء في حركتها ونوم لأغلب ساعات اليوم: "بقيت بنهج لما ببذل أي مجهود حتى لو بسيط".

وأضافت "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنها قامت بتسجيل بياناتها عبر تطبيق "صحة مصر" والذي دشنته وزارة الصحة مؤخرا وقامت بتسجيل بياناتها حتى يتسنى لهم التواصل معها بشأن إصابتها: "لم يتواصلوا معي حتى الآن"، موضحة أنها وعندما ذهبت لأخذ حقنة بإحدى الصيدليات عاملها أحد العاملين بطريقه لا تليق، وانتقد البعض ذهابها للصيدلية من الأساس: "أنا عزل منزلي هجيب منين حد يديني حقن في البيت".

وأكدت أنها قد تواصلت مع إحدى الشركات التي تقوم بإعطائها الحقن بالمنزل وطلبت الشركة منها مبالغ مالية لا تقل عن 500 جنيه للحقنة الواحدة: "أنا صعبت على ولاد خالتي وقالولي هنيجي نديكي الحقنة في البيت"، مشيرة إلى أنها قد اعترضت على طريقة التعامل غير اللائقة التي واجهتها بعدما علم الصيدلي بإصابتها بالفيروس: "الصيدلية تواصلت معي عبر الهاتف وأرسلت اعتذار لسوء المعاملة، وأنا لا أريد مشاكل مع أحد، وأنا معترضة على المعاملة".