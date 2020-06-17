تعديل نسب مساهمة "القابضة للمطارات" و"ميناء القاهرة الجوي" في المطار

عقدت اليوم الجمعية العامة غير العادية لشركتي مطار القاهرة للسياحة ومطار القاهرة لخدمات الركاب، التابعتين للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وقررت الجمعية تعديل نسب المساهمة لكل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي، لتصبح 26% بدلا من 24% من إجمالي قيمة أسهم شركتي مطار القاهرة السياحة ومطار القاهرة لخدمات الركاب، مع سداد قيمة أسهم الزيادة بالقيمة الدفترية بدلا من القيمة السوقية الحالية.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس، أن تلك الإجراءات ستعطي الحق للجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة ومراجعة أعمال الشركتين، في سابقة هي الأولي منذ إنشاء الشركتين، كما أن سداد قيمة الأسهم بالقيمة الدفترية يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزانة الشركة القابضة، ما يعكس حرص إدارة الشركتين على المصلحة العامة والمال العام.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية العادية للشركتين قد عقدت اليوم واعتمدت القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/30، كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة لشركة مطار القاهرة للسياحة وشركة مطار القاهرة لخدمات الركاب بدورته الجديدة.