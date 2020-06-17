الصحة: المواطنون يلاموا على عدم الالتزام بالإرشادات الوقائية

قال الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن هناك تأمينا كبيرا لمراكز الصحة والمرضى المترددين على مراكز الصحة، شارحا أنه في حالة التعامل مع فرد مصاب بفيروس كورونا سيكون هناك تأمين وسيكون ارتداء الكمامة المناسبة للمكان ومراعاة المسافات وعدم التكدس.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن عدم التزام المواطنين بالتعليمات يلام عليه المواطنون، ومؤدي الخدمة ينبه على التعليمات قدر المستطاع، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية بها مطهرات وأحواض مياه وصابون للتطهير باستمرار.

وتابع عطية أن هناك محاولة للتباعد الاجتماعي قدر المستطاع، خصوصا وأن الرذاذ ينتقل من المصاب للسليم ولا ينتقل الفيروس عن طريق الجلد واللمس، ولكن ينتقل من الفم والأنف والعين أحيانا.