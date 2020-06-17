معيط أمام النواب: انخفاض الإيرادات 124 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن معدل النمو ارتفع من 2% خلال الفترة من عامي 2011 إلى 2014، إلى 5.6% في العام الماضي، لافتا إلى أن هذا يضع مصر ضمن أوائل الدول في تحقيق النمو، وأنه وفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل إلى 6% في عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل في عام 2021.

وأشار إلى أن معدل البطالة انخفض من 13.5% إلى 8%، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات) إلى 5% في العام الحالي.

وأوضح "معيط "خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021 ، أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2014 -2015 كان 16.5% بدون المنح، أما في الموازنة التي تنتهي في 30 يونيو الجاري، فكان مقدرا له أن يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع جائحة كورونا وانخفاض إيرادتنا فمن المتوقع أن يصل إلى 7.9%، مشيرا إلى أن الإيرادات انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه، بسبب توقف حركة الطيران والسياحة وغيرهما من المجالات التي تأثرت بالجائحة.

وأشاد وزير المالية، بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية، مثمنا شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي راهن على وعي الشعب المصري، واتخذ قرارات مهمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أسهم في بناء اقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات، وحظي بثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته.