وزيرة التخطيط: لولا جائحة كورونا لوصلت معدلات البطالة إلى 6%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، مؤشرات التنمية المستدامة ضمن مستهدفات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2021/2020.

وقالت "السعيد" إن أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة وستتخطى أي أزمات شهدها العالم سواء خلال الأزمة الاقتصادية 2008، أو حتى الكساد الكبير عام 1930، لذلك فتوقعات انخفاض النمو العالمي تصل لنحو 7%، وكذلك من المتوقع أن تنخفض حركة التجارة العالمية والاستثمار بنحو 30%.

ونوهت إلي أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكانت معدلات البطالة ستصل لنحو 6%، بعد أن كانت خلال الأعوام الماضية 13%، لتصل في مارس الماضي لنحو 7%، مشيرة إلى أن هناك سيناريوهين للتعامل مع الموازنة، الأول هو أن جائحة كورونا ستنهي في يونيو، والثاني أن الجائحة ستنهي في سبتمبر.

وأوضحت "السعيد" أن صندوق النقد الدولي، لديه ثقة كبيرة في الإحصائيات المصرية، لذلك رفع توقعات النمو للاقتصاد المصري في ظل أزمة فيروس كورونا ليصل 3%، بعد أن كانت التوقعات الأولية 1%.