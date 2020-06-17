ليلى أحمد زاهر: تلقيت تهديدات بسبب شخصية "فتحي" في مسلسل البرنس

قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، إنها تلقت اتصالات عدة تحمل تهديدات بسبب دور "فتحي" الذي قدمه والدها في مسلسل البرنس.

وأضافت "زاهر"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن المتصلين قالوا لها لو المخرج محمد سامي، مخلاش "فتحي" يتقتل، إحنا هنجيلك تحت البيت ونخطفك، وعيشت أياما صعبة في شهر رمضان بسبب شخصية "فتحي"، لكن فخورة ببابا جداً ومبسوطة ومجيش ضفره، وهموت واشتغل معاه، لأن في البيت بيعلمني حاجات، لكن لما أقف قدامه أمام الكاميرا هتعلم حاجات كتيرة، ونفسي أقف قدامه وأخوض التجربة دي".

وأشارت إلى أن والدها كان يساعدها كثيرا في دورها في مسلسل الفتوة، وشرح لها تفاصيل كثيرة عن الشخصية، وكيفية تعامل البنات في الماضي: "زي النظرة يبقى فيها شوية كسوف، وطريقة الكلام والمشي، لأن مينفعش التعامل يبقى زي دلوقتي، وأيضا طريقة الكلام بخجل".