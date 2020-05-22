الحلقة 29 من مسلسل الفتوة.. أحمد صلاح حسني يخطف ليلى أحمد زاهر

علم أسرة حسن الجبالي بأنه ما زال على قيد الحياة، هي النقطة التي دارت حولها أحداث الحلقة 29 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، الساعة 12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل الفتوة

بدأت تفاصيل الحلقة بمحاولة نورا حسن الجبالي، ليلى أحمد زاهر، أخذ حق والدها مرتدية ملابس الفتوات وحاملة العصا بيدها.

وبعد لحظات من محاولة نورا، أخذها خالها إلى مكان والدها لتعلم أنه ما زال على قيد الحياة، ويخبرها "الجبالي" بأنها تختبأ مع عمتها بعيدا عن الأنظار.

وخلال الأحداث استطاع سيد اللبان، رياض الخولي، قتل حسيبة والدة المعلم عزمي، عايدة رياض، من أجل إرضاء ليل، مي عمر.

أما ليل، فعلمت أيضا بأن "الجبالي" على قيد الحياة، في نفس الوقت الذي خطف عزمي، أحمد صلاح حسني، نورا ابنة الجبالي، بعدما تأكد من أن والدها على قيد الحياة.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.