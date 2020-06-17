الحساسية بالمصل واللقاح: دواء "ديكساميثازون" يستخدم بمراحل معينة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن العقاقير المهدئة لعمل الجهاز المناعي، هدفها تثبيط الجهاز المناعي، خلال فترة معينة من علاج فيروس كورونا، وهو مخصصه لحالات معينة، ولا يتم إعطائها إلا بعد استشاره الطبيب.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك ما يقرب من 30% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، ينصحها الأطباء بعقاقير بها مادة "الكورتيزون"، في مرحلة معينة من العلاج، ويأتى ذلك لتثبيط الجهاز المناعي بعد فترة معينه من العلاج لضبط الجهاز المناعي، موضحا أن منظمة الصحة العالمية، أوصت باستخدام "ديكساميثازون" لحالات معينة، ولم تقم بشرح مراحل استخدام العقار من قبل المصابين للعلاج به.

وأكد أن المضادات الحيوية لعلاج فيروس كورونا، يتم في بعض الحالات حتى لا يدخل المريض في الإصابة ببكتيريا معينة في رحلة علاجه: "كان الأنسب لهذا الفيروس استخدام مضادات بكتيرية وفيروسية حتى لا يدخل مصابي كورونا إلى الدخول لمضاعفات بكتيرية ثانوية".

وأشار إلى أن لقاح جامعة اكسفورد، يحمي من فيروس كورونا لمدة عام، هو اللقاح الوحيد الذي وصل لمراحل إيجابية في التجارب السريرية، في حال نشره حول العالم، ستكون مثل اللقاح المخصص للإنفلونزا الموسمية، التي يتم إعطائها للمصابين بشكل سنوى ومتجدد.