رضوان يستعرض تناول الإعلام الغربي لتطورات سد النهضة وتغير الموقف السوداني

تحدث الإعلامي رامي رضوان عن تناول الإعلام الغربي لتطورات سد النهضة الأثيوبي والمفاوضات المصرية الأثيوبية.

وقال رضوان خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc" إن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أكد في دراسة له أن السد كان يحتاج لدراسات فنية أكثر لجسم السد وتأثيراته المحتملة وأن هناك ضرورة وحاجة لتنسيق شامل لإدارة وتنسيق السدود على مجرى النهر.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تقدير دقيق لمخاطر السد والمياة المسربة منه وأنه يحتاج لبناء سد آخر لمنع تسرب المياة خلفه وأنه لم يتم تقدير المخاطر لفشل محتمل للسد.

وفي سياق متصل أشار رضوان إلى تقرير موقع إندبندنت العربي عن المخاطر المحتلمة للسد على السودان وعن تغير الموقف السوداني حاليًا عن موقفه وقت الرئيس عمر البشير، كما تناول مقال الباحثة الدكتورة أماني الطويل عن تغير الموقف السوداني تجاه سد النهضة.