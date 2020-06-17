الإمارات تستنكر التدخل العسكري التركي والإيراني في العراق

استنكرت الإمارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق، من خلال قصفهما مناطق في شمالي العراق، ما شكل انتهاكا لسيادة العراق، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن هذا الموقف يأتي من مبدأ الإمارات الثابت والراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية.

كما أكدت الوزارة "حرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحقق لهم الازدهار والأمن والسلام."

وكانت قد تعرضت مناطق في الشمال العراقي لقصف إيراني، فيما توغلت قوات تركية داخل إقليم كردستان العراق.

وتعرضت، اليوم، القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة بالقرب من بلدة حاجي عمران لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني لليوم الثاني على التوالي.

وتزامن هذا مع بدء قوات برية تركية بالتوغل داخل أراضي إقليم كردستان العراق بعمق أكثر من 10 كيلومترات بالقرب من منطقة باطوفه الحدودية التابعة لبلدة زاخو في أقصى شمال محافظة دهوك.

وسبق التوغل البري التركي قصف جوي ومدفعي مكثف طال 8 قرى حدودية في منطقة حفتنين قرب الشريط الجبلي الفاصل بين العراق وتركيا، الأمر الذي تسبب في نزوح عشر عائلات من القرى وإلحاق خسائر مادية بحقول المزارعين في تلك القرى.

من جانبها، أدانت كتلة الاتحاد الكردستاني في البرلمان العراقي، القصف المدفعي الذي شنه الجيش الإيراني على قرى تابعة لناحية حاجي عمران، كما استنكرت بشدة "التوغل غير المبرر" للقوات التركية داخل الأراضي العراقية.