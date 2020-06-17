الاحتلال التركي يتوغل بريا في منطقة هفتانين شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب- النمر"، في منطقة هفتانين، شمالي العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية".

ويأتي الإعلان عن العملية بعد ساعات من إدانة العراق لضربات جوية تركية حدثت قبل يومين ضد أهداف كردية على أراضيها وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وفي تغريدة عبر تويتر، صباح الأربعاء، قالت وزارة الدفاع التركية: "بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليًا في منطقة هفتانين".

بعد تدخلاتها العسكرية في سوريا وليبيا، تواصل تركيا عربدتها في المنطقة بهجوم سافر على شمال العراق، وشنت طائرات حربية تركية سلسلة من الغارات على القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة بالقرب من بلدة حاجي عمران التابعة لمحافظة أربيل في شمال العراق، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف لقوات الحرس الثوري الإيراني على المنطقة نفسها، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع بين وزيري خارجية تركيا وإيران أول أمس الاثنين.

وادعت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أنّ الضربات العكسرية التي تشنها على شمال القرى الواقعة شمال العراق تأتي ردًا على هجوم إرهابي نظمه اثنان من العناصر الكردية على منطقة جارا العراقية، وقالت إنّ المنطقة أصبحت في حالة يرثى لها بسبب نجاح الأكراد في إطلاق صاروخين على جارا.

وليل الأحد - الاثنين، نفذت مقاتلات تركية ضربات جوية ضد حزب العمال الكردستاني، بعد إعلان وزارة الدفاع عملية "المخلب –النمر".

وفي بيان لها، الثلاثاء، قالت الخارجية العراقية إنّها استدعت السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج، مُعتبرة ما حدث "انتهاكا لحُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية".

وطلبت الخارجية العراقية من السفير التركي في بغداد نقل مطالبها لأنقرة باتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد لوقوع هذه الانتهاكات في المستقبل. وفي نفس السياق، أدانت الجامعة العربية، الثلاثاء، التحركات التركية في مناطق شمال العراق.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، أنّ التدخلات العسكرية التركية، سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، أصبحت مصدر قلق وتعكس أطماعًا توسعية لأنقرة.