مصرع طفل صعقا بالكهرباء بأسيوط

لقى طفل مصرعه إثر إصابته بصعق كهرباء بمنزله بقرية تاسا التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة ساحل سليم بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول الطفل عبد الله عبد الهادى عبد الحفيظ، 14 سنة جثة هامدة إثر إصابته بصعق كهرباء وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبالإنتقال وسؤال أسرة الطفل ذكروا أن الوفاة نتيجة إصابته بصعق كهرباء بالمنزل جرى التحفظ على الجثه بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابه وتحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.