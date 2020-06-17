فيديو.. أحمد موسى: تحرير العمال المصريين المختطفين بليبيا "كلهم بخير"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين المحتجزين في ليبيا بخير: "كلهم بألف خير ومفيش تصفية ولا حاجة زي ما قال الإرهابين".

وقال "موسى" خلال حديثه في برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العمال المصريين كلهم بألف خير، والمسؤولون والداخلية في ليبيا، أكدوا توصلهم إلى المجموعة الإرهابية، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم اليوم.

وتابع بأن البيان الليبي أشار إلى أن العمال المصريين بخير ويتمتعون بحريتهم دون قيد الآن، وسيجري الاستماع إلى أقوالهم، مشيرا إلى أن وفدا تركيا يضم 27 شخصا من تركيا يزور ليبيا اليوم، للقاء "السراج" لعقد صفقة بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار، ضمن مخطط سرقة ثروات الشعب الليبي.

وأضاف "موسى" أن "السراج" قرر بيع ليبيا، وهذه الجائزة الأولى التي يمنحهها لأردوغان.