اتحاد عمال مصر تخاطب "العمل الدولية" ضد تعذيب المصريين في ليبيا

قال النائب الجبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاتحاد العام للعمال مصر أرسل شكوى إلي منظمة العمل الدولية والعربية وجميع الاتحادات الأوروبية والعالمية رفضا لممارسات التي ارتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابين التابعين له، بعد ظهور فيديو تعذيب لبعض العمالة المصرية.

وأضاف المراغي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء: "عمال مصر لا يقبلون أي تهديد، ونعرف كيف ناخد حقنا".

وشن المراغي هجوما حادا ضد من سماه بـ "القرد أردوغان"، مشيدا بموقف البرلمان المصري اتجاه ما يحدث في ليبيا.