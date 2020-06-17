الأناضول تكشف مخطط أردوغان في ليبيا وتعلن بدء الاستيلاء على الموارد

اعترف تقرير لوكالة "الأناضول" بالنوايا غير المعلنة من تدخل القوات التركية في الأراضي الليبية، وهو الاستيلاء على ثروات البلد العربي بخاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة، بعد أن كشفت عن أنّ شركتين تركيتين للكهرباء والغاز الطبيعي، تستعدان لاستئناف إنشاء محطات توليد الطاقة بالمناطق التي تحت سيطرة حكومة وميليشيات الوفاق الوطني في ليبيا.

وذكرت الأناضول، في تقرير أمس الثلاثاء، أنّ شركة جاليك العاملة في مجال الكهرباء، بدأت أولى أعمالها في ليبيا عام 2014، بإنشاء محطة الخمس للطاقة الكهربائية الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس، مضيفة أنّ تسليم المحطة الكهربائية لوزارة الكهرباء الليبية جرى في عام 2018 وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

أما الشركة الثانية "أنكا" العاملة بمجال الغاز الطبيعي، وقعت على اتفاقية إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة أوباري الليبية في عام 2007، وأن البدء فيه جرى في 2010، إلا أنّه بسبب قيام الثورة الليبية بعد عام جرى تعليق المشروع.

وأضاف التقرير أنّ المشروع أعيد استئنافه في 2012، إلا أنّه عاد وعلق مرة أخرى عام 2014 لأسباب أمنية، وفي 2017، جرى استئناف المشروع وإنهاء القسم الأكبر منه في أكتوبر من العام ذاته، مشيرًا إلى إعادة تعليق أعمال المشروع بعد ذلك للمرة الثالثة بعد تزايد المشكلات الأمنية في المنطقة.

وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، قال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الأحد الماضي، بشأن المشاريع التركية المستقبلية في ليبيا، "في الوقت الحالي نعتزم بناء محطتين كهربائيتين كبيرتين في ليبيا".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، واستفادت من ذلك في إبرام اتفاقات معها تتعلق بالحدود البحرية وفرت لها غطاء للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط خارج حدودها.