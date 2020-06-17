عاجل.. البرلمان يوافق على تسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط -خلال الجلسة العامة للمجلس- إن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادى فى العالم، مشيرا إلى أن الصندوق يرى أنه يجب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي لهذا النموذج فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

ووافق مجلس النواب كذلك، على قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2020، بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، المعتمد في سول بتاريخ 12 نوفمبر 2012.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألف و420 دولار أمريكي لدعم إعداد مشروع "الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات "، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019.