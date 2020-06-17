عاجل.. مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020-2021.

وأعلن الدكتورعلى عبد العال، إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة للنظر في توصياته.

وكان الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة، أمس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وقال عيسى، إن مراحل اعداد الموازنة الجديدة صاحبها ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وهو ما يبعث مزيد من التفاؤل بشأن الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% في النصف الأول من العام المالى الحالي، إضافة تحسن الأداء المالى وتحقيق فائض أولي وانخفاض نسبة الدين، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أدت إلى إشادات دولية من مؤسسات اقتصادية عالمية تجاه الاقتصاد المصرى.

واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، تداعيات أزمة كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى التدابير والإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة الأزمة، منها اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون التوسع في الأزمة وتحفيز النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج، وكذلك مجموعة من التشريعات التي أحالتها الحكومة للتعامل مع الأزمة والتى تمت الموافقة عليها، إضافة إلى تسهيلات مالية لعدد من القطاعات وتوفير اعتمادات مالية للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح وكيل اللجنة أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة، رصد انعكاس الأزمة بشكل ملحوظ على العديد من القطاعات، وأهمها تراجع أعداد السياحة الدولية من 20 إلى 30% وفقا لتقديرات منظمة السياحة العالمية، وتباطؤ نشاط قناة السويس، ونقص تحويلات المصريين العاملين بالخارج بخاصة فى الدول الخليجية التى تأثرت بتراجع أسعار النفط، فضلا عن انخفاض الصادرات من المنتجات الزراعية، وتراجع نشاط البورصة المصرية، وتوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال عيسى إن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات وفق أسس علميه لتأثير الجائحة على الاقتصاد والإيرادات العامة للدولة، في توصياتها بشأن مشروع الموازنة، وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة "أسجل في المضبطة أن صمود الدولة المصرية يرجع إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي حظي بثقة ودعم مجلس النواب.

ودعا الحكومة لدراسة السيناريوهات التي أعدتها اللجنة للعام المقبل في النفقات، مشيرا إلى أنه "علينا إدارة الموازنة بشكل يومى وليس طويل الأجل مثلما كان يحدث، نظرا لأزمة كورونا وتداعياتها"، كما أشار إلى أن "الأزمة الحالية كشفت عن ضرورة تعظيم الاستثمارات الذاتية للدول".