مواطن يتبرع بسيارته لخدمة مرضى كورونا بشبرا لمدة شهر

تلقت جمعية شبرا الخير أكبر جمعية شبابية خيرية بشبرا الخيمة تبرع من أحد المواطنين بتخصيص سيارة "فان" يملكلها لخدمة مرضى كورونا وتوزيع المساعدات ونقل الأدوية لهم وللمخالطين في العزل المنزلي ضمن مبادرة الجمعية "إحنا معاك" التي أطلقتها الجمعية مؤخرا لمساعد مصابي كورونا.

ووجهت الحملة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، الشكر لصاحب السيارة، وقالت في بيان رسمي "كورونا مثل ما أخرجت السيء في بعض الناس فإنها أيضا أخرجت أفضل ما لدى بعض الناس هذا نموذج وطني وإيجابي يجب ان ننشره لنقتدي به جميعا صدق رسول الله "الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين".

كانت الجمعية قد أعلنت عن إطلاق حملة "إحنا معاك" لمساعدة مصابي فيروس كورونا المستجد والأسر المخالطة لهم في شبرا الخيمة تماشياً مع التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي من خلال دعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود فيما بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

قال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة الجمعية "إحنا معاك أحدث حملات الجمعية وتأتي ضمن مسؤوليتنا تجاه أهالينا في شبرا الخيمة من خلال التعاون مع الإدارة الصحية في شرق شبرا الخيمة.

وأضاف فاروق :"نجحنا في الجمعية حتى الآن في توفير 20 جهاز استنشاق ومئات من الأدوية التي تستخدم مع الحالات الإيجابية والمخالطين وتم تسليمها جميعا للإدارة الصحية بجانب كراتين السلغ الغذائية ونعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على مضاعفة تلك الأرقام باذن الله".