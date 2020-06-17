وزير الري الأسبق: الوصول لصيغة توافقية بشأن سد النهضة ليس مستحيلا

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الوصول لحل وصيغة توافقية حاليا في أزمة سد النهضة الإثيوبي أمر صعب وليس مستحيلا، حيث يعد التوصل لصيغة توافقية بين مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا ملزما لإثيوبيا في تحديد سنوات ملء السد.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الجانب الإثيوبي شدد في بداية الاتفاقات على عدم المساس بحصة مصر في مياه نهر النيل، ما أدى إلى تسويف أمر الاتفاق بين الـ3 دول لاتفاق، موضحا أن هناك عدد من الدول العالمية ومنها روسيا قد طلبت من إثيوبيا التوسط للوصول إلى حل ورفضت إثيوبيا ذلك، بينما وافقت على الولايات المتحدة الأمريكية وتم وضع صيغة توافقيهة في نوفمبر 2019 حتى بدأت المفاوضات بين الدول.

وأكد أن الاتفاق قد وصل إلى جميع الاتفاقيات الخاصة بتشغيل وملء سد النهضة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت إثيوبيا بوضع عدد من العوائق أمام الاتفاق حتى تتنصل منه، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بطلب إحاطة من مجلس الأمن بها كل ما حدث من الجانب الإثيوبي، وردت إثيوبيا على مصر في تلك الإحاطة بضرورة توقيع مصر على اتفاقية "عنتيبي" وهي التي ليس لها أي أهمية في اتفاقيه سد النهضة: "إزاي عايزنا نوافق على اتفاقية عنتيبي اللي إحنا مش موافقين عليها، وهما مش عايزين يلتزموا باتفاقية سد النهضة الجديد".

وتابع: "البنك الدولي رفض تمويل سد النهضة بينما قام بتمويل عدد من السدود الأخرى في إثيوبيا، وإثيوبيا حصلت على فلوس السد من مساعدات ودول عربية أخرى لتمويل السد ومنها قطر، واستثمارات أخرى كبرى، ودائما ماكانت إثيوبيا شوكة في القارة الأفريقية وشوكة رئيسية في الحرب الصليبية".