عبد الغفار يجتمع بالمستشارين والملحقين الثقافيين المصريين بالخارج

عقد دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع عدد من المستشارين والملحقين الثقافيين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، عبر تقنية "الفيديو كونفراس"؛ بهدف وضع خطة عمل للمكاتب والمراكز الثقافية بالخارج خلال الفترة المقبلة في ضوء مرحلة ما بعد كورونا، بحضور دكتورة كاميليا صبحي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ودكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة.

وتناول الاجتماع، بحث آليات الإعداد للبعثات خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون مع أفضل الجامعات والمراكز البحثية الأجنبية خاصة في التخصصات الطبية لدراسة علم الفيروسات واللقاحات والعقاقير والمناعة وغيرها، فضلا عن أهمية التواصل الدائم مع المبعوثين وحل مشكلاتهم في ظل الأوضاع الحالية.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير باستكمال رصد الدارسين على نفقاتهم الخاصة واستكمال قواعد البيانات الخاصة بهم ليكونوا تحت إشراف البعثات.

وخلال الاجتماع، أكّد عبدالغفار على ضرورة الاستفادة من التخصصات العلمية وأبحاث الطلاب المصريين المبعوثين في مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على إرسال المبعوثين لأفضل الجامعات بالخارج، لدراسة التخصصات الحديثة بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة وأولوياتها.

وأشاد الوزير بأداء المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج، بخاصة في ظل الزيارات التي قام بها الوزير لمختلف دول العالم ومنها فرنسا وألمانيا وإنجلترا واليابان وإسبانيا والسعودية وعمان وإيطاليا.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة حل المشكلات التي تواجه المبعوثين المصريين بالخارج، وعقد لقاءات دورية معهم؛ للوقوف على مدى تقدمهم في دراستهم، والتواصل معهم باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة نشر الثقافة المصرية بالخارج، من خلال إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والفنية المختلفة والندوات؛ بهدف التعريف بالدور المحوري لمصر وحضارتها.

كما أكد عبد الغفار على استكمال خطط المكاتب الثقافية للترويج لمبادرة "ادرس في مصر" لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر بمجرد سماح الوضع دوليا بهذا. وشدد الوزير على أهمية متابعة جهود المكاتب الثقافية في تنفيذ خطط التعاون على كافة المستويات التعليمية والثقافية مع دول المقر.

ومن جانبهم، استعرض المستشارون والملحقون الثقافيون العديد من القضايا التي تهم الطلاب المصريين المبعوثين بالخارج، وجميع العقبات التي تواجههم خلال هذه الفترة وكيفية حلها.