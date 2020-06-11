توقع وزير التعليم العالي الرقم من 11 يوما: سنصل إلى 40 ألف قبل يوم 13

بإعلان وزارة الصحة والسكان اليوم، عن تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، تصدق قراءات وتحاليل الأرقام التي عرضها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته عبر مقطع الفديو الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 1 يونيو، حينما توقع وصول معدلات الإصابة بفيروس كورونا لـ 40 ألف إصابة، في الفترة مابين 10 لـ 13 يونيو الجاري، لتصل اليوم لـ (39726) إصابة، مايقارب الرقم المعلن من قبل الوزير.

ففي 1 يونيو، توقع وزير التعليم العالي، وصول عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 40 ألفا في الفترة من 10 لـ13 يونيو، قائلا: "قد نصل إلى 30 ألف حالة يومي 4 أو5 يونيو الحالي"، مشيرا إلى أنّه توقع الوصول إلى 20 ألف حالة إصابة بكورونا في يوم 28 مايو الماضي، وفقًا لتسلسل الأرقام بشكل دوري، ووفقًا للبيانات الجديدة الوردة من وزارة الصحة.

وعن طريقة حساب الإصابات والوفيات، أوضح "عبدالغفار"، أنّه حال تغير نسب الإصابات يوميا تتغير التوقعات، موضحا أنّه ليس بالضرورة الأرقام المعلنة في العالم تكون حقيقية: "بالنسبة للإصابات قلنا نضرب في 5، وللوفيات نضرب في 10 وفقا للنماذج الافتراضية".

وتابع وزير التعليم العالي ، أنّه من خلال اٌلأقمار الصناعية، مقارنة يوما بيوم من خلال الانبعاثات الخارجة وتجمعات السكان، يتم ربط ما يتم رؤيته بالنسب المسجلة من قبل وزارة الصحة، لتحديد التوقعات، لافتا إلى أنّ معدل نمو انتشار فيروس كورونا في مصر وصل لـ6.5%، بعد أن انتظم بمعدل 5.5%، موضحا أنّ تلك النسبة متغيرة مع الوقت وهي مهمة جدا لأنه يبني عليها افتراضيات عديدة جدا.

وهو ما فسره الدكتور محمد الشناوي مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون العلاقات الخارجية، عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة لـ"الوطن"، بأن الدراسات والأرقام من حيث معدلات نسب الإصابة بمصر ساهمت أيضا في استنتاج توقعات معدلات المنحى التصاعدي لنسب الزيادة بالمرض أو النقص وهو ما تحقق اليوم، من خلال ما أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.