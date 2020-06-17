برلماني روسي: سنواصل دعم سوريا عسكريا وإنسانيا رغم عقوبات قانون قيصر

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان"، فلاديمير جباروف، عزم بلاده على مواصلة دعم سوريا رغم تهديدها بالتعرض لعقوبات بموجب التشريع الأمريكي الجديد "قانون قيصر".

وقال جباروف، في تصريح لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم، "سنواصل بلا شك دعمنا لسوريا، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري، ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، كما سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس".

وأضاف جباروف، "أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع ترويع روسيا بالعقوبات، التي ينص عليها القانون الجديد".