كورونا في أوروبا.. ارتفاع وفيات بلجيكا إلى 9655.. وسويسرا 1677

نشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها القارة الأوروبية.

وأعلنت بلجيكا، اليوم، تسجيل خمس حالات وفاة بالإضافة إلى 111 اصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9655 حالة وفاة، و60029 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت الوزارة البلجيكية، إلى أن المستشفيات استقبلت 20 حالة إصابة جديدة، فيما غادر 42 مريضا المراكز الصحية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء.

سويسرا: 31 إصابة جديدة بكورونا

وفي سويسرا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 31117 إصابة، فيما استقرت الوفيات عند 1677 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة السويسرية، أنها أجرت حتى الآن، أكثر من 458 ألف فحص على من ظهرت عليهم أعراض المرض، موضحة أن نسبة المصابين مقارنة مع عدد السكان تصل إلى 363 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

ويتلقى 3991 مصابا العلاج في المستشفيات المتخصصة فيما لا تزال مقاطعات جنيف وتيتشينو وبازل هي الأكثر تضررا من الإصابات.

ارتفاع إجمالي إصابات النرويج إلى 8268

وفي النرويج، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد إلى 8268 حالة بعد تسجيل 8 إصابات جديدة في الساعة الـ24 الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان، أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في غضون الساعات الأخيرة ليستقر عدد الوفيات عند 242 حالة.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الطبية، اليوم، تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا المستجد، وقال المعهد المختص في رصد الوباء في ألمانيا "روبرت كوخ" في بيان صحفي، إن الأعداد اليومية الجديدة للوفيات ترفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 8787 حالة.

وعن الإصابات الجديدة، أضاف المعهد الحكومي، أن المستشفيات الألمانية سجلت 247 حالة ليترفع العدد الكلي للإصابات إلى 186269 حالة.

وأوضح المعهد الحكومي، أنه جرى تسجيل 300 حالة شفاء جديدة ليرتفع العد الإجمالي للمتعافين من المرض 172200.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، أن إسبانيا ستعيد فتح حدودها مع الدول الأعضاء في منطقة "شنجن"، باستثناء البرتغال في 21 من شهر يونيو الجاري، فيما ستواصل تمديد القيود على المسافرين من خارج الاتحاد حتى نهاية الشهر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقل التلفزيون الإسباني الرسمي عن سانشيز قوله في اجتماع مع رؤساء الأقاليم الإسبانية عبر الفيديو، إن الحكومة قررت تقديم موعد إعادة فتح حدودها مع الدول الأوروبية باستثناء البرتغال وذلك بناء على طلب من البلد المجاور.

وأرجع سانشيز، القرار إلى التطور الإيجابي لوباء كورونا المستجد "كوفيد19" في إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3266 حالة.

وأوضح مقر العمليات الوطني البلغاري، في بيان، أوردته وكالة أنباء "صوفيا"، أن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1371، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1723 شخصا.

وأشار مقر العمليات، إلى أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 247 مريضاً، 16 منهم في وحدات العناية المركزة.

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في النمسا إلى 16 ألفا و59 حالة

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حالات الشفاء من الوباء إلى 16 ألفا و59 حالة، من إجمالي عدد الإصابات البالغ عددها 17 ألفا و109 حالات.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، إنه جرى تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا المستجد في العاصمة "فيينا"، وتسجيل إصابتين خارج العاصمة، بينما لم يجري تسجيل إصابات جديدة في سبع ولايات نمساوية أخرى.

وأشارت الصحة النمساوية، إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة في العاصمة بلغ 3565 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 177 حالة، وشفاء 3136 حالة، ويتواجد حاليا نحو 69 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، من بينهم 12 حالة تعالج في وحدات العناية المركزة.

وفي المجر، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 5 إصابات بكورونا المستجد لتصل عدد الحالات المسجلة إلى 4069 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المجرية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه جرى تسجيل ثلاثة حالات وفاة جميعهم من كبار السن بسبب كورونا المستجد ليصل عدد الوفيات إلى 562 حالة وفاة.

وأضافت الصحة المجرية، أنه تعافى من الفيروس 2482 مصاب حتى الآن، مشيرة إلى وجود 275 مريضا في المستشفيات من بينهم 20 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.

وذكرت الوزارة، أنه يوجد 7287 شخصا يخضعون للحجر الصحي، مشيرة إلى عدد الحالات النشطة التي تبلغ 1025 حالة.