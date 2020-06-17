السودان يمدد الحظر.. ويبدأ تفويج العالقين

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، اليوم، تمديد حظر التجوال في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى المشمولة حتى التاسع والعشرين من يونيو الجاري، مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء بين السادسة صباحا والثالثة ظهرا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضافت اللجنة، أن القرار يهدف أيضا لتمكين وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم والتي تعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات.

واستثنى القرار بعض المجالات من عملية الحظر مثل المناطق الصناعية ومنافذ تجارة الجملة.

وأكدت اللجنة الشروع في عودة المئات من السودانيين العالقين في مصر ودول أخرى اعتبارا من الأسبوع المقبل.