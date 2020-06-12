ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 4778 حالة

قالت السلطات التركية، اليوم، إنها سجلت 1195 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" و15 وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل 1195 حالة إصابة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 175218 حالة.

وأوضح قوجة، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات الى 4778 حالة في حين يرقد 664 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 282 مصابا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار الوزير التركي، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 41013 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار الوباء في البلاد إلى أكثر من 2.541 مليون تحليل.

وأضاف قوجة، أن بلاده سجلت أيضا اليوم عددا للمتعافين من الوباء بعد شفاء 1242 حالة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 149102 مصابين.