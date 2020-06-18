حمزة نمرة يبدأ العمل في ألبومه الجديد

أعلن المطرب حمزة نمرة، عبر حسابه بتويتر، عن استغلاله فترة الحظر لظروف كورونا، وبدأ الإعداد للألبوم الجديد.

وكتب نمرة: "‏وفيه هذه الأيام العصيبة.. أحب أقول لكم إني بدأت أشتغل في الألبوم القادم.. سهلها على عبدك يارب".

آخر ألبومات نمرة منذ عامين "هطير من تاني"، الذي ضم أغنية داري ياقلبي، الذي حققت نجاح كبير، وكان لنمره رأي في حفلات اللايف فنشر عبر السوشيال ميديا بعد مطالبة الجمهور بحفل لايف "مشكلتي، إن الحفلات يعني مسرح وجمهور قدامك يوصل لك إحساسه فورا.. وده ما ينفعش يستبدل بلايكات وأرقام مشاهدات.. زي ما الكورة للجماهير، الفن للجماهير.. ‏إن شاء الله نرجع نغني مع بعض قريب.