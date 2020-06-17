تحويل حياة محمد فوزي لمسلسل تليفزيوني

كشف الكاتب مصطفى محرم، عن تعاقده على كتابة مسلسل تلفيزيوني عن الفنان الراحل محمد فوزي، ضمن أعمال السير الذاتية، حيث يتولى إنتاج هذا العمل، الفنان سمير صبري.

وقال "محرم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن حياة محمد فوزي مليئة بالمحطات المهمة وثرية للغاية، وأسهم في تطوير الموسيقى، ليس في مصر فحسب، بل على مستوى الوطن العربي كله.

وأوضح أن المسلسل سيدور حول محمد فوزي وإبداعه الموسيقي، وحجم تأثير ذلك على الصناعة، فضلًا عن أبرز مراحل حياته، سواء القوة أو الضعف والنجاح والفشل، قائلًا: "أعمال السير الذاتية دائمًا يظهر أصحابها في صورة ملائكية، وهذا لن أتبعه في مسلسل محمد فوزي".

28 عامًا هي عمر مسيرة محمد فوزي الفنية، و36 فيلما هي عدد أفلامه على الشاشة الكبيرة، فضلا عن كثير من الألحان لنفسه ولكبار مطربي زمنه، حقق بها نجاحات كبيرة ونال بها شهرة واسعة ووضعته في الصف الأولى لنجوم الطرب العربي.

نجاحات فوزي الفنية، لم تقتصر على الغناء فقط، مطربا وملحنا، إذ نجح كممثل، واحتل مكانته بين نجوم الصف الأول، فضلا عن تأليفه 3 أفلام للسينما كان هو بطلها.