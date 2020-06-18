مدير مسرح شباب العالم عن الأغنية الجديدة: هدفنا توحيد الشعوب بالفن

"مفيش حاجة تفرق بينا أيًا كان، أنا وأنت عرفنا يعني إيه إنسان، صحيح أزمة وهتعدي مع الأيام هنرجع تاني، نرسم بكرة بالأحلام"، مقطع من أغنية تغنى بها شباب من جنسيات مختلفة حول العالم، عبروا خلالها عن اتحاد دول العالم، في ظل الأزمة الإنسانية التي كبّلت الأرض من شرقها إلى غربها سترويها كتب التاريخ من بعدهم.

انطلقت من فكرة منتدى شباب العالم الذي يجمع على أرض مصر كل عام آلاف من الشباب حول العالم، كلٌ بات سفيرًا لبلده بثوان قليلة بصوته نقلوا مشاعرهم وقدموا التحية للجيش الأبيض والتقوا بها- رغم المسافات- من جديد عبر منصة واحدة.

بعنوان "نقف الآن متحدين - standing now as one"، أبدع عدد من الشباب من مصر ودول مختلفة حول العالم، لإطلاق أغنية جديدة بعد موافقة و دعم إدارة المنتدى، بهدف دعم وتقديم الشكر والتحية لجهود الأطقم الطبية حول العالم، وإرسال رسالة سلام وتفاؤل للإنسانية وإهدائها للعالم أجمع من خلال منصة المنتدى، تزامنا مع مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث حرص الشباب والفنانون المشاركون على الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال العزل المنزلي، كما التزموا بالتباعد الاجتماعي عند التصوير والتسجيل.

الجندي: جرى متابعة العمل من خلال ورشة أون لاين تضم فريق الشباب المشارك

الفكرة ترجع لأحد أفراد فريق مسرح منتدى الشباب، محمد أيمن، في بداية أزمة فيروس كورونا، كان الهدف الأساسي منها تسخير الفن لبث رسالة أمل في وسط الظروف الصعبة التي ألقت بظلالها على دول العالم كله، وتتماشى مع هدف مسرح المنتدى لاستخدام أشكال الفنون المختلفة في التعبير عن قضية إنسانية عالمية، تقول ياسمين الجندي، مدير مسرح منتدى شباب العالم في بداية حديثها لـ"الوطن" عن فكرة الأغنية الجديدة.

ورشة أونلاين على مدار 3 شهور، كانت وسيلة التواصل الآمنة مع كافة المشاركين في العمل الفني الجديد، منهم شباب من أعضاء المنتدى بالفعل، وآخرين من خارج المنتدى أحبوا الفكرة ووافقوا على المشاركة بها جميعهم مؤمنين بأهمية اتحادنا شعوبًا وحكومات في مواجهة الجائحة، "الفنون بتقدرتكسر حواجز اختلاف العادات والتقاليد واللغات وتقدم رسالة بشكل سهل"، بحسب تعبير الجندي.

الأغنية بـ7 لغات يؤديها فنانين من 9 جنسيات، تهدف لدمج الشباب أصحاب اللغات المختلفة معا في رسالة أمل للجميع ومساندة لكل أفراد الجيش الأبيض حول العالم، تابعت ياسمين، بصفتها مدير مسرح المنتدى الذي انطلقت منه الفكرة، خطوات التنفيذ من بداية الفكرة حتى التنسيق مع إدارة المنتدى في كيفية تحقيقها، كل ذلك في ظروف صعبة، وبحسب تعبيرها، "شباب في دول مختلفة بتواجه الأزمة وسط حظر التجوال وارتفاع في الإصابات وغيرها من الظروف اللي بنعيشها وتعبنا عشان يطلع المنتج بشكله النهائي ده من خلال التنسيق اليومي".

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عن قيام مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي بمبادرة من أجل التواصل مع شباب الفنانين المشاركين في مسرح شباب العالم بنستختيه الأولى والثانية، حيث تم التنسيق والتحضير لورشة عمل عن بعد، أثمرت نتائجها عن الخروج بإنتاج أغنية بعنوان "نقف الآن متحدين - standing now as one"، بهدف دعم وتقديم الشكر والتحية لجهود الأطقم الطبية حول العالم، وإرسال رسالة سلام وتفاؤل للإنسانية وإهدائها للعالم أجمع من خلال منتدى شباب العالم.