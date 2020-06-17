الإمارات تتصدر دول العالم في عدد فحوص كورونا للفرد

كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، عبدالرحمن العويس، اليوم، أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في عدد فحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للفرد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح العويس، أن الإمارات وصلت إلى هذه الصدارة بعدما تجاوزت حاجز ثلاثة ملايين فحص في فترة زمنية قياسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأضاف العويس، أن متوسط الفحص اليومي لكورونا المستجد في دولة الإمارات ارتفع من 25 ألفا إلى أكثر من 40 ألف فحص في الوقت الحالي.

الشامسي: تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بكورونا

من جانبها، أشارت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، آمنة الشامسي، خلال الإحاطة، إلى إجراء من 39 ألف فحص جديد.

وأعلنت الشامسي تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19 تتلقى الرعاية الصحية حالياً، وبذلك يصل مجموع الحالات في الدولة إلى 43.364 حالة.

وأشارت الشامسي، إلى شفاء 676 حالة جديدة من مرض "كوفيد 19" وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 29.537 حالة.

وجرى الإعلان عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد19، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 295 حالة، ليصبح عدد الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 والتي ما زالت تتلقى العلاج بناءً على الأرقام الجديدة 13,532حالة في الدولة، أغلبها حالات أوضاعها الصحية مستقرة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشامسي تحديث إجراءات الدخول لمراكز التسوق والجمعيات والسوبرماركت، بالإضافة إلى المطاعم والمنشآت الرياضية، وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق.

وتم هذا التحديث من خلال تغيير الحد الأعلى للعمر، والذي حُدد سابقاً بـ 60 عامًا، حيث سيتم اعتباراً من يوم الخميس 18 يونيو السماح بدخول الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 70 عامًا، مع الاستمرار بالسماح بدخول الإطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما.

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري، عن مجموعة من الاشتراطات والإجراءات، عقب الإعلان عن السماح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر اعتباراً من يوم 23 من يونيو الجاري.

وأشار الظاهري، إلى أن باب السفر سيكون مسموحاً لوجهات تم تحديدها بناءً على تصنيف اعتمد على منهجيه متبعة في توزيع الدول بناءً على ثلاث فئات، وهي دول يسمح لجميع المواطنين والمقيمين بالسفر إليها، وتعتبر ضمن فئات منخفضة الخطورة.

وتشمل القائمة دولا يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إليها في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، وهذه الدول تعد ضمن فئات متوسطة الخطورة، بالإضافة إلى دول لا يسمح بالسفر لها نهائياً، وتعد ضمن فئات عالية الخطورة.

وأكد الظاهري، أنه سيتم تطبيق برتوكول لدولة الإمارات خاص بالسفر في ظل الظروف الحالية، والتي تعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر، والحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.