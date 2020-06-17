مراسل صدى البلد من بروكسل: بلجيكا ستنتج مصل لكورونا خلال شهر أكتوبر

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد من بروكسيل، إن قناة صدى البلد هي الوحيدة في العالم العربي، التي أكدت أنه سيكون هناك مصل من خلال المعلومات التي جمعناها من العلماء، الخبراء، المعامل، والزيارات، وأكدنا منذ شهر، أنه ما بين سبتمبر وأكتوبر، سيكون هناك مصل لفيروس كورونا، وسيبدأ إنتاجه، وربما سيكون جاهز في بداية العام المقبل.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذا ما تم إعلانه رسميا اليوم، بأن إحدى شركات الأدوية المعروفة والمشهورة في بلجيكا، أخذت كل تفاصيل المصل بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، وأجروا التجارب على المصل، ورسميا سيتم إعلان كل النتائج والتجارب السريرية على المتطوعين، والإعلان الرسمي سيكون في شهر أغسطس المقبل.

وأكد، أنه بالفعل بدأ تكديس خطوط الإنتاج لكي تكون بلجيكا قادرة على بداية الإنتاج من شهر أكتوبر، لدرجة أنهم لم يجهزوا خطوط الإنتاج فقط، بل أعلنوا سعر المصل، الذي سيتم توزيعه على كل دول العالم وبالتساوي، على حسب الاحتياجات، ولن يتخطى حاجز الـ40 جنيه.