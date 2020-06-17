شقيق جورج فلويد يوجه رسالة للأمم المتحدة

دعا شقيق جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل لدى توقيفه من قبل شرطي، الأمم المتحدة، اليوم، إلى "مساعدة الأمريكيين السود" ولا سيما من خلال "إنشاء لجنة تحقيق مستقلة" حول عنف الشرطة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال فيلونيز فلويد "أنا حامي شقيقي" الذي توفي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، بعد أن وضع شرطي أبيض ركبته على رقبته لحوالي تسع دقائق في 25 مايو.

وأضاف فيلونيز، في رسالة شديدة اللهجة عبر الفيديو تم بثها خلال جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول عنصرية ووحشة الشرطة "كان يمكن أن أكون أنا".

وتابع فيلونيز: "أنتم، في الأمم المتحدة، أنتم حماة أشقائكم وشقيقاتكم في أمريكا. لديكم القدرة على مساعدتنا في الحصول على العدالة لشقيقي أطلب منكم مساعدته".

وصرّح شقيق جورج،"أنا أطلب منكم مساعدتي. أطلب منكم مساعدتنا نحن السود في أمريكا. آمل أن تفكروا في إنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في قتل الشرطة للسود في أمريكا والعنف ضد المتظاهرين السلميين".

وأثارت وفاة فلويد موجة من الاحتجاجات على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة وخارجها من أجل تحقيق العدالة العرقية وإصلاح الشرطة.

وندّد شقيقه بقمع الشرطة للمتظاهرين. وقال "عندما تجرأ الناس على رفع صوتهم والاحتجاج من أجل شقيقي، تم ضربهم بالغاز المسيّل للدموع ودهسهم بسيارات الشرطة".

وأبلغ فلويد المجلس أن عدة أشخاص فقدوا أعينهم وأصيبوا بتلف في المخ بسبب الرصاص المطاطي.

وأضاف فيلونيز: "عندما يرفع الناس أصواتهم احتجاجا على معاملة السود في أميركا يتم إسكاتهم. يتم إطلاق النار عليهم وقتلهم".

وقال فيلونيز، إن شقيقه "هو واحد من العديد من الرجال والنساء السود الذين قتلتهم الشرطة".

وتابع فيلونيز، أنّ "الحقيقة المحزنة هي أن القضية ليست فريدة"، موضحا أنّ "الطريقة التي رأيتم بها أخي يتعرض للتعذيب والقتل أمام الكاميرا هي الطريقة التي تعامل بها الشرطة السود في أمريكا".