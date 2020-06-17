وفاة ماجدة قنديل المدير السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية

توفيت الدكتورة ماجدة قنديل، مستشارة صندوق النقد الدولي، والمديرة التنفيذية في المركز المصري للدراسات الاقتصادية ECES، ورئيسة قسم الاقتصاد في جامعة ويسكونسن بأمريكا.

ونشر الكثير من أصدقاء الدكتورة الراحلة، نعي لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وشغلت الدكتورة ماجدة قنديل، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الذي يعد أحد أهم وأبرز مراكز الأبحاث الاقتصادية في مصر، لمدة عام، ثم عادت بعدها إلى الولايات المتحدة، للعمل في صندوق النقد الدولي.

وكان لها العديد من الأبحاث والإسهامات في المجال الاقتصادي، كما كانت من أوائل الأصوات اللي نادت بتحرير سعر الصرف بعد 2011، وإصلاح منظومة الدعم من أجل إصلاح هيكل الاقتصاد المصري.

من جانبها نعت شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين في بيان لها اليوم، الدكتورة ماجدة قنديل.