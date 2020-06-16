خبير استثماري: الاقتصاد المصري قادر على التعافي سريعا من أزمة كورونا

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن مصر حققت معدلات نمو اقتصادية جيدة قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان هناك ثقة في الاقتصاد المصري مقارنة بدول العالم، موضحًا أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البنك المركزي بادر بخطوات كبيرة لتخطي آثار الأزمة وهناك إقبال كبير عليها من القطاع الخاص ومازالت مصر محط أنظار المستثمرين.

وتابع: "في ظل الأزمة استطاعت مصر أن تصرف 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا وكل ما نحتاجه هو الثقة في اقتصادنا".