حمدوك: مؤتمر "شركاء السودان" يؤسس لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولي

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم، إن مؤتمر "شركاء السودان"، المزمع عقده في 25 يونيو الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة ألمانيا، يؤسس لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لخلق شراكات حقيقية قائمة على التكافؤ، وتلبي طموحات الشعب السوداني.

وأوضح حمدوك، أن مؤتمر شركاء السودان يأتي في ظل تحديات متعددة تواجهها السودان، معربا عن أمله في أن يعالج المؤتمر تلك القضايا والتحديات ويدعم الإطار العام لخطة التنمية الإقتصادية لتحقيق شعار الثورة السودانية، المتمثل في "حرية سلام وعدالة".

والتقى حمدوك، في لقاءين منفصلين، مع ممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني، ووفد من اتحاد أصحاب العمل السوداني، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي.وبحث حمدوك مع الوفدين الترتيبات التي تمت لعقد مؤتمر "شركاء السودان"، والفوائد التي يمكن أن تعود على السودان جراء نجاح هذا المؤتمر.

السودان يُمدد الإغلاق في الخرطوم حتى 29 يونيو الجاري مع استثناءات

وقرر مجلس الأمن والدفاع في السودان تمديد حالة الإغلاق وحظر التجول في ولاية الخرطوم، حتى 29 يونيو الجاري، مع إقرار بعض الاستثناءات في قطاعات مُحددة، على أن تستعد القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لاستئناف العمل في المرحلة المقبلة، وفقا للتوجيهات الصحية.

وذكر المجلس، في بيان مساء اليوم، أنه وافق على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، بخصوص تمديد حظر التجول بصورته الحالية من يوم 19 يونيو الجاري حتى 29 من نفس الشهر، بنفس توقيتاته الحالية مع فترة سماح في الحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة عصرا، حتى تتمكن وزارة الصحة من استكمال الخريطة الوبائية لولاية الخرطوم، والتي تُعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات.

وقرر المجلس، استثناء بعض المجالات من عملية الحظر، مثل المدابغ لأثارها البيئية الخطيرة، وأعمال المنطقة الصناعية، وتجارة الجملة بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر، لكن الاستثناء لا يشمل السلع غير الضرورية مثل أسواق الملابس والذهب وغيرها، كما تم استثناء عمليات الموسم الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وطالب المجلس، من الجهات المختلفة الحكومية والقطاع الخاص، مثل المحال التجارية والمصانع والشركات ولوزارات والمؤسسات المختلفة، تهيئة نفسها للمرحلة المقبلة، بإعداد موجهات صحية خاصة بكل جهة تراجعها مع وزارة الصحة لاعتمادها.