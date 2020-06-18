اليمن: حالات الشفاء تتجاوز إجمالي وفيات كورونا

سجل اليمن، أمس، ارتفاعا قياسيا بعدد حالات التعافي اليومية المعلنة من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لتتجاوز للمرة الأولى إجمالي عدد الوفيات المرتفعة عن المتوسط العالمي بأربع مرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 244

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء في بيان إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 179 حالة شفاء جميعها في العاصمة المؤقتة عدن باستثناء حالتين في محافظة الضالع ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 271 حالة.

وأضافت اللجنة اليمنية، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 244 بعد تسجيل 30 حالة جديدة في أربع محافظات تصدرتها عدن بواقع 25 وفاة.

وأشارت اللجنة اليمنية، إلى تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في أربع محافظات جنوبي البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة على مستوى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية إلى 902 إصابة.