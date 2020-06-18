جمعية رجال الأعمال عن فتح السياحة: قرار جيد وسنطبق المحاذير

قال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن قرار فتح السياحة في مصر، تحدده الدول التي تصدر السائحين إلى مصر، وهناك الكثير من السائحين القادمين إلى المدن الأقل إصابة بفيروس كورونا، مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضاف "منتصر"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن مصر ليست دولة سياحية، لكنها تملك عددا من المناطق السياحية التي تقوم بالترويج لها: "بناخد السائح وبنحطه في منتجع معزول، وبيكون فيه محاذير كتيرة في حركته".

وأوضح أن المناطق التي سيقصدها السائحين فور فتح حركة الطيران مع دول العالم، هي المدن الأقل إصابة بفيروس كورونا في جمهورية مصر العربية: "مصر وافقت وقالت إنها هتطبق ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية مع تطبيق المحاذير".

وأكد أن هناك ضرورة حتميه لفتح المجال الجوي بين دول العالم ومصر، وذلك لوجود الكثير من رجال الأعمال ممن يريدون العودة إلى مصر، ولا يمتلكون سبيلا للعودة: "لازم مصر تقدم ده بفتح تدريجي علشان نقدر ننقذ ما يمكن إنقاذه من الصناعات"، مشيرا إلى أن شركة مصر للطيران، تخسر شهريا مليار جنيه، بسبب انتشار جائحة كورونا، ويخسر قطاع الطيران حول العالم يوميا 230 مليار دولار.

وتابع: "فيه إحصائية خرجت من 4 أيام، تحدثت أنه وصلولا إلى شهر سبتمبر، قد يعاني 1.2 مليون مصري من فقدان لعملهم، ومخاطر الموت من الفقر أسوء بكثير من الوفاه بفيروس كورونا".