غدا.. 3 وزراء يصلون الغردقة للتأكذ من جاهزية المدينة لاستقبال السياحة

تستعد مدينة الغردقة لاستقبال وزراء الطيران والسياحة والإعلام غدا الخميس، لتفقد العمل بمطار الغردقة والمرور على الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال حركة السياحة الخارجية وتنفيذ الضوابط المقررة من مجلس الوزراء بشأن الحماية من فيروس كورونا.

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريح، اليوم، جاهزية مدن المحافظة السياحية لاستقبال حركة السياحة الخارجية، عقب قرارت مجلس الوزراء بفتح الطيران والسياحة الدولية في الأول من يوليو المقبل، موضحا أن أول ثلاث رحلات ستصل مطار الغردقة يوم 26 يونيو الجاري قادمة من بلجيكا.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ "الوطن" إلى الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير لمطار الغردقة الدولي، استعدادا لعودة السياحة الخارجية للمطار ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.