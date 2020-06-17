"سياحة النواب": مدن معينة لاستقطاب السائحين ومتابعة مستمرة للفنادق

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرار إعادة حركة الطيران والسياحة إلى مصر، جاء للحفاظ على العمالة العاملة في تلك القطاعات، مع اختيار محافظات ومدن معينة لم يسجل فيها أعداد كبرى من مصابي فيروس كورونا.

وأضاف "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "ON E"، أنه سيتم متابعة الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الوزارات المعنية، سيأتي من خلال متابعة مستمرة ويومية من مجلس النواب، على الأماكن السياحية التي ستستقبل السائحين.

وأوضح أن وجود طقس جيد في مصر، سيعمل على مجيئ عدد أكبر من السائحين إلى مصر، ودعوة غيرهم إلى مجئ أعداد أكبر من السياحة لمصر، حيث أن مصر جاذبه للسياحة من مختلف دول العالم.