خبير سياحي: يجب إعادة الحركة لمصر بمحاذير شديدة

قال علاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي، إن قرار إعادة فتح خطوط الطيران، جاء بعد اتخاذ عددا من المؤشرات والنقاط الكثيرة في الاعتبار: "الدول اللي قررت تفتح حركة الطيران بينها وبين بعض، زي الدول الأوروبية فيه بينهم اتفاقيات".

وأضاف "خليفة"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن هناك فارق بين فتح الاقتصاد بتطبيق عدد أقل من حظر التجوال اليومي، الذي فرضته مصر، موضحا أن أكثر القطاعات تضررا في أزمة فيروس كورونا، هما قطاعي السياحة والطيران، المرتبطين بشكل وثيق بين بعضهم البعض، وبلغت خسائر قطاع الطيران وحده لأكثر من 400 مليار دولار.

وأكد أن هناك حزم للمساعدات، طالبت كل دول العالم تقديمها لقطاع السياحي، لأنه ومع وقفه، تم إيقاف انتشار فيروس كورونا بين مواطني مختلف الدول، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية، تختلف عن باقي دول العالم، حيث أن الدول الأوروبية، نجحت في السيطرة التامة على فيروس كورونا، وتساهم السياحة المصرية، في 13% من ناتج الاقتصاد القومي: "كل اللي طلبته أننا ننتظر شهر كمان".